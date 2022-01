Mais de 20 pessoas forçaram entrada em ônibus da linha 474, no Largo do Pedregulho, na Mangueira, Zona Norte - Reprodução de vídeo

Publicado 19/01/2022 20:09

Rio - O Rio Ônibus publicou, no início da noite desta quarta-feira, uma nota de repúdio a atitude de um grupo de passageiros que depredou e invadiu um coletivo no Largo do Pedregulho, na Mangueira, Zona Norte. O incidente, que envolveu cerca de 20 pessoas, aconteceu durante a tarde e foi flagrado por uma pessoa que aguardava o coletivo no ponto de ônibus.

Pelas imagens, é possível ver homens e mulheres forçando a porta traseira do coletivo para entrar sem pagar passagem. Alguns chegam a subir pela lateral e entram pela janela do coletivo. Por conta do tumulto, o ônibus, que seguia sentido Copacabana, na Zona Sul, precisou ficar parado no ponto.

"O Rio Ônibus repudia as cenas violentas de invasão e depredação flagradas contra ônibus da linha 474, sentido Copacabana", compartilhou o órgão, em sua página no Twitter.