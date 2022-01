Secretaria de Saúde abre novos leitos para covid-19 - Divulgação

Publicado 19/01/2022 20:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) abriu, nesta quarta-feira (19), 89 novos leitos para a covid-19 na rede estadual. Segundo a pasta, foram convertidos 54 leitos clínicos de enfermaria e 35 de UTI. Nos próximos dias, serão convertidos mais 20 leitos de enfermaria. A mudança acontece em função da alta dos casos da doença no estado e da circulação da variante ômicron.



Ainda de acordo com a SES, o cenário epidemiológico no estado está sendo acompanhado em tempo real e a secretaria atua com um Plano de Contingência, que prevê a ativação de níveis específicos a partir de determinados cenários epidemiológicos. Com base nesse plano, em cada nível de ativação, são definidas as medidas de enfrentamento que serão tomadas para conter o avanço da covid-19. O plano leva em consideração os indicadores epidemiológicos como ocupação de leitos, número de casos, taxa de positividade dos testes e procura por atendimento nas emergências e Unidades de Pronto Atendimento.

Secretaria de Saúde suspende visitas a internados na rede estadual

A suspensão das visitas não atinge os pacientes de extrema gravidade ou vulnerabilidade, como aqueles internados com incapacidade psicológica, motora, ou intelectual. Nesses casos, após autorização da gestão da unidade de saúde, as visitas estarão autorizadas duas vezes por semana. Crianças, idosos e deficientes físicos, que por lei têm direito a acompanhantes, também continuarão com o benefício. No momento da entrada na unidade de saúde, os visitantes deverão assinar um termo dizendo que estão assintomáticos.

Nos casos em que as visitas não serão permitidas, uma espécie de 'visita virtual', através de chamada de vídeo, será liberada duas vezes por semana.