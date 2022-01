Defesa Civil instala lona em encosta do Morro do Turano para impedir deslizamento - Divulgação/Defesa Civil

Publicado 19/01/2022 20:33

Rio - A Defesa Civil do Rio instalou nesta quarta-feira uma lona plástica de 20 metros de altura em encosta do Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. A ação tem o objetivo de evitar infiltração no talude e impedir novos deslizamentos de terra, principalmente durante chuvas fortes.



A ação da Coordenação Técnica da Defesa Civil é feita para diminuir os riscos para a população e tem um viés preventivo.

Equipes da Defesa Civil estão de prontidão 24 horas para situações de emergência ou qualquer eventualidade pertinente à instituição no Centro Operacional da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, incluindo o serviço de meteorologia. A Defesa Civil pode ser acionada através do 199.

Plano Verão 21/22 com ações preventivas para minimizar os impactos das chuvas na cidade

A Prefeitura do Rio apresentou o Plano Verão 21/22 com as principais ações preventivas adotadas por 34 órgãos do município. O objetivo é minimizar os impactos das chuvas na cidade e engajar o carioca na prevenção de risco. Coordenado pelo Centro de Operações Rio (COR), o planejamento estratégico é composto por 12 frentes de trabalho e estabelece parcerias com concessionárias de serviços públicos e órgãos do governo do estado.



O Plano Verão integra todos os órgãos – que envolve 6.886 profissionais e 1.571 equipamentos – para promover uma atuação eficiente dos recursos públicos durante os eventos severos de chuva, com o foco no bem-estar e na preservação da vida dos cidadãos.



"Esse plano é a garantia para a população que a Prefeitura, com todas as suas limitações orçamentárias vividas neste ano, buscou se preparar para as chuvas de verão. Vamos ver um conjunto de ações da Secretaria de Conservação na limpeza de ralos, da Rio-Águas na dragagem de rios e obras importantes da Geo-Rio", disse o prefeito Eduardo Paes, durante a divulgação do plano no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova.



O prefeito destacou que, por mais que a cidade se prepare, é necessário que os cariocas não se arrisquem em situações extremas. Lembrou que, por vezes, a força da natureza é capaz de superar qualquer tipo de medida preventiva.