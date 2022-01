Carros autuados durante ação no Santos Dumont - SMTR / Divulgação

Publicado 19/01/2022 21:51

Rio - Em operação nesta quarta-feira (19), a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), em parceria com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o Detran e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), multou nove táxis no Aeroporto Santos Dumont e, entre eles, seis foram rebocados. Os fiscais encontraram irregularidades em documentos e veículos em mau estado de conservação. Além dos táxis, uma moto também foi autuada por problemas na documentação.

Outros 19 veículos foram autuados por parada e estacionamento em locais proibidos, além de transporte irregular em áreas próximas à estação do Trem do Corcovado, no Cosme Velho, e no entorno do Centro de Visitantes Paineiras, que dá acesso ao Cristo Redentor.

Nesses dois pontos, foi realizado ainda um trabalho preventivo com o objetivo de coibir cobrança ilegal de estacionamento, ação de flanelinhas e exercício ilegal de atividades como guias e condutores turísticos do Parque Nacional da Tijuca.

O trabalho envolveu fiscais da SMTR e agentes da Seop, do Detro, da Turisrio, do BPTur, além de representantes do ICMBio e de instituições que atuam no Parque Nacional da Tijuca. As operações conjuntas prosseguirão até o fim do verão.