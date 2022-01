Dois homens são mortos e outro fica ferido durante tiroteio na porta de uma boate no Recreio - Reprodução TV Globo

Publicado 20/01/2022 07:44 | Atualizado 20/01/2022 11:48

Rio - Dois homens e uma mulher morreram, na madrugada desta quinta-feira, após um tiroteio que aconteceu na porta de uma boate na Rua Guilherme de Almeida, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar um tiroteio em uma boate. Chegando ao local, os agentes encontraram um homem baleado e já sem vida. Outras duas pessoas feridas foram socorridas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde também não resistiram. As vítimas foram identificadas como Gabriel José Maggio Afonso, Natasha Nunes Fernandes e Fábio Jansen dos Santos.

Testemunhas disseram que um carro passou atirando por volta das 4h. Segundo um funcionário da boate, nesse horário, os frequentadores estavam deixando o local, quando um homem teria saído da casa noturna para urinar do outro lado da rua, foi nesse momento que os disparos foram ouvidos. Depois disso, o cliente foi encontrado morto.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para esclarecer as mortes das vítimas. A perícia foi realizada no local e os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.