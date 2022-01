PM realiza operação em três comunidades de Itaguaí - Divulgação / PMERJ

Publicado 20/01/2022 08:42

Rio - Policiais do 24º BPM (Queimados) realizam, nesta quinta-feira, uma operação nas comunidades do Carvão, Ueda e Engenho, localizadas no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, objetivo da ação é reprimir o crime organizado local e prender criminosos em flagrante e foragidos da Justiça.

Na operação, estão sendo utilizadas viaturas e blindados que estão posicionados nas principais vias de acesso às comunidades. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.