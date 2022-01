Operação da Polícia Rodoviária Federal em Jardim Catarina, São Gonçalo - Divulgação

Publicado 20/01/2022 12:03 | Atualizado 20/01/2022 12:09

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a 74° Delegacia de Polícia (Alcântara), realizou uma operação de cumprimento de mandado contra um traficante do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira, 20. Foi utilizado um helicóptero para a busca e diversas viaturas da corporação circulavam durante a manhã na comunidade do Salgueiro.

A operação foi uma ação pontual na favela do Salgueiro, que se encerrou às 7h sem que o alvo fosse localizado. Ainda nesta quinta-feira, também na Região Metropolitana, policiais do 24° Batalhão da Polícia Militar (Queimados) realizaram uma operação nas comunidades do Carvão, Ueda e Engenho, em Itaguaí.



Segundo a PM, o objetivo da ação é reprimir o crime organizado e prender infratores, em flagrante ou foragidos. Como parte da intervenção, viaturas e blindados foram posicionados nas principais vias de acesso às comunidades e ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.