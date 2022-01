Fim de semana deve ser de praias na cidade maravilhosa - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/01/2022 12:05 | Atualizado 20/01/2022 12:51

Rio - O feriado de São Sebastião é de praias cheias na cidade do Rio. No Arpoador, na Zona Sul, os guarda-sóis dos banhistas praticamente impedem a visão da faixa de areia. Assim como nesta quarta-feira, que terá temperatura entre 22° C e 35° C, segundo o Alerta Rio, os próximos dias devem ser de praias lotadas.



Para amanhã e durante o fim de semana, a previsão também é de bom tempo. Nesta sexta-feira, 21, não haverá chuvas e a previsão é de céu aberto ou parcialmente nublado. A máxima de temperatura é 36º C e, a mínima, de 20° C.



Já no final de semana, o tempo deve permanecer aberto e a temperatura, estável. No sábado, a variação vai de 20° C a 38° C. No domingo, a temperatura pode baixar, com mínima de 18° C e máxima de 38° C.

