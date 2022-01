Os nomes da vítimas e dos réus não foram divulgados e o processo segue em sigilo judicial - Reprodução

Os nomes da vítimas e dos réus não foram divulgados e o processo segue em sigilo judicial Reprodução

Publicado 20/01/2022 12:01 | Atualizado 20/01/2022 12:13

Rio - A Justiça determinou o afastamento de 25 servidores do Degase nesta quarta-feira (19). O pedido, feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), contra os servidores, que são acusados de maus-tratos e tortura contra adolescentes e jovens internos, foi atendido Justiça. Os nomes da vítimas e dos réus não foram divulgados e o processo segue em sigilo judicial.



Após a realização de diversas fiscalizações na unidade socieducativa, agentes do MP colheram elementos, confirmadas por relatos dos internos, que demonstraram os métodos ilegais e truculentos usados pelos servidores para manterem a ordem no local.



A representação feita contra os servidores destacava que 'o êxito da socioeducação depende da prática do respeito com o jovem, que apesar de estar privado de sua liberdade, ainda deve ter todos os seus direitos reconhecidos'. No entanto, mesmo com reconhecimento de tais direitos, a equipe do MP teria constatado que o cenário encontrado em uma das unidades de cumprimento de medida socioeducativa exatamente o oposto, com a imposição de castigos cruéis aos socioeducandos, acarretando graves violações aos direitos fundamentais dos adolescentes.

Procurado pelo DIA, o Degase ainda não se manifestou sobre a decisão da Justiça.

Escândalo de abusos sexuais em unidade do Degase



No ano passado, escândalos de abusos sexuais vieram à tona em uma unidade feminina do Degase na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A juíza Lúcia Mothe Glioche, titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Rio, determinou o afastamento imediato de cinco agentes e do diretor da unidade socioeducativa feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa.

Todos foram denunciados por suspeita de abusos sexuais contra adolescentes internas. Uma das vítimas tinha apenas 13 anos e outras duas internas ficaram grávidas dentro da unidade. Uma delas sofreu aborto espontâneo.