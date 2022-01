Prefeito Eduardo Paes na missa de São Sebastião, na Igreja dos Capuchinhos - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 20/01/2022 12:42

Rio - O prefeito Eduardo Paes reafirmou, na manhã desta quarta-feira, o apoio do município ao projeto 'Cidade Integrada', que teve início ontem com operação policial para ocupar as comunidades do Jacarezinho e da Muzema. O programa, que é comandado pelo governo do estado, pretende levar serviços sociais a regiões dominadas pelo tráfico de drogas e pela milícia, a partir da ocupação dos territórios pelas forças de segurança pública.



"Eu disse ao governador para contar sempre com nosso apoio. A prefeitura não participou de nenhum planejamento para esta ação, mas isso não quer dizer que não vamos ajudar. A prefeitura está em todo lugar. Se você vai em qualquer comunidade no Rio, dominada pelo tráfico ou pela milícia, nós estamos permanentemente trabalhando. É óbvio que para o poder público agir, fica mais fácil com o estado comandando. Tenho certeza que a intenção do governador é melhorar a vida do morador do Jacarezinho, da Muzema e de tantas outras áreas da cidade que precisam desse apoio. A gente deve louvar a iniciativa, pressionar e cobrar para que ela seja permanente", disse Eduardo Paes, durante celebração da tradicional Missa da Cidade no Santuário Basílica de São Sebastião (Capuchinhos), na Tijuca.

A igreja celebra missas em diversos horários, nesta quarta-feira, em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio. Eduardo Paes compareceu à missa das 10h, e pediu proteção para a cidade do Rio:



"É um dia importante para pedir proteção. São Sebastião é um santo que é marcado pela sua força, resiliência e capacidade de luta, assim como o povo carioca. Que Deus nos proteja e São Sebastião abençoe essa linda cidade, que apesar de todos os problemas resiste e persiste".



Ainda sobre o programa 'Cidade Integrada', Paes comentou que só foi informado sobre o projeto na terça-feira à noite: "Eu fui informado pelo governador de que haveria um trabalho de ocupação, um restabelecimento da força do Estado, na terça-feira à noite. Eu sempre acho que o Estado tem que estar presente, com seus serviços e com segurança pública, em todos os lugares da cidade. Essa é uma das anomalias inaceitáveis do Rio de Janeiro, que o comando, o monopólio da força, não é do Estado, é de entidades criminosas. Isso é inaceitável".



Segundo o governo do estado, mais detalhes sobre o novo projeto de ocupação das comunidades do Rio serão anunciados pelo governador Cláudio Castro neste sábado. A missa das 10h foi celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, que, pela manhã, postou uma mensagem de homenagem a São Sebastião em suas redes sociais.



"Viva São Sebastião! Neste dia solene para a arqrio (Arquidiocese do Rio), a cidade e o estado, damos graças a Deus pelo nosso Padroeiro, que soube amar a Cristo e a Igreja com a própria vida! Que o seu testemunho fortaleça nossa fé e nos impulsione a sermos arautos da comunhão!", escreveu.