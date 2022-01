Força-tarefa realiza operação contra milícia na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 20/01/2022 12:01

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira, uma força-tarefa na comunidade Jesuítas, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A corporação disse que o objetivo da operação era capturar milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro à organização criminosa.

A ação contou com o apoio de policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

De acordo com a Civil, os milicianos ligados a Daniel Dias Lima, mais conhecido como Tandera, foram alertados sobre a chegada dos policiais por integrantes da quadrilha que têm a função de monitorar as vias de acesso àquela localidade e fugiram. Eles deixaram para trás um fuzil calibre 5.56, duas pistolas, carregadores, munições de diversos calibres, rádios transmissores, coletes, uniformes, telefone celular e cadernos com anotações.



Todo material apreendido foi encaminhado à Draco que dará prosseguimento às investigações.