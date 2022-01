Feriado de São Sebastião deixa trânsito lento na Ponte Rio-Niterói - Reprodução Internet

Feriado de São Sebastião deixa trânsito lento na Ponte Rio-NiteróiReprodução Internet

Publicado 20/01/2022 13:01

Rio - O trânsito é lento na saída do Rio para o feriado de São Sebastião na tarde desta quinta-feira. De acordo com a Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia neste momento sentido Niterói é de 28 minutos, com lentidão da Reta do Cais até o pedágio.

Já no sentido Rio, o tempo estimado é de 13 minutos, com trânsito fluindo normalmente. Mais cedo um acidente aconteceu na altura do Mocanguê, no sentido Niterói, envolvendo três carros. A Ecoponte encaminhou equipes de socorro ao local, mas não houve registro de feridos.

Na Linha Amarela, a concessionária Lamsa informou que a via sentido Barra da Tijuca e Fundão não apresentam congestionamento. Na CCR Dutra, rodovia que liga Rio de Janeiro e São Paulo, também não houve registro de trânsito.

De acordo com a Arteris Fluminense, há fluxo com lentidão do km 320 ao km 317, entre Niterói e São Gonçalo, e do km 300 ao km 293, entre São Gonçalo e Itaboraí.