A PF, nos últimos 2 anos, já aprendeu mais de R$ 15 milhões de reais em cédulas falsas

Publicado 20/01/2022 12:49

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, na tarde desta quarta-feira, no município de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. A prisão do suspeito, que não teve o nome divulgado, aconteceu no momento em que ele recebia uma encomenda contendo cédulas falsas.



Além da prisão em flagrante, a ação resultou na apreensão de R$ 1 mil em cédulas falsas de R$ 50 e R$ 200, que serão submetidas à perícia técnica criminal.



O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para formalização do procedimento e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A pena pelo crime de moeda falsa pode chegar até 12 anos de prisão.



A ação faz parte da Operação 'Rebote Fakes V', da Polícia Federal, realizada em 10 Estados do Brasil, simultaneamente, e contou com o apoio da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da PF.

Nos últimos 2 anos, o órgão já aprendeu mais de R$ 15 milhões de reais em cédulas falsas.