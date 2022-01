Viaturas da PM em Rio Comprido - Reprodução

Rio - Uma troca de tiros no Rio Comprido, na manhã desta quinta-feira, assustou moradores da Rua Barão de Petrópolis, na Zona Norte. Um vídeo que mostra o momento de tensão na área foi compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver, pelo menos, nove viaturas da PM na via.

De acordo com a Polícia Militar, não houve operação no local, mas equipes do 4° BPM (São Cristóvão) e da UPP Escondidinho/Prazeres viram criminosos passando pela via e houve confronto. Não houve registro de feridos ou presos, segundo a corporação e a região já foi estabilizada.