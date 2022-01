Mãe e filho, Daniela Medeiros e Rogério Medeiros durante a celebração ao santo padroeiro da cidade do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Mãe e filho, Daniela Medeiros e Rogério Medeiros durante a celebração ao santo padroeiro da cidade do RioCléber Mendes / Agência O Dia

Rio - O feriado de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, tem uma agenda de eventos em homenagem ao santo. Na tradicional Missa da Cidade no Santuário Basílica de São Sebastião (Capuchinhos), na Tijuca, realizada às 10h, devotos exerceram a fé e aproveitaram para agradecer e fazerem seus pedidos.

"Vim pedir por mim e por uma benção especial. Vou pedir pela saúde da humanidade. Vim agradecer também por todos os anos de proteção da minha vida", revela Edson Amorim de Oliveira, 67 anos, que é morador de Engenho Novo, mas viveu boa parte da vida na Tijuca e é frequentador do Santuário dos Capuchinhos.Com blusa estampando a imagem de São Sebastião, mãe e filho se emocionaram em frente ao oratório montado na entrada da igreja. Há quatro anos, Daniela Medeiros, 41, vai ao Santuário, no dia 20 de janeiro, pagar uma promessa que fez pela vida de Rogério Alexsander, 23."Vim agradecer pela vida do meu filho. Há quatro anos eu fiz a promessa para São Sebastião de ficar descalça desde o dia 1 até o dia 20 de janeiro, pela saúde dele. Saio para todos os lugares descalço neste período. Prometi fazer isso durante sete anos. Todos os anos, quando venho aqui (na igreja) fico emocionada", conta Daniela.Rogério, que há três anos vem com mãe pagar a promessa, diz que aproveita para agradecer."Venho com a minha mãe e agradeço pela minha vida. Ela chora sempre e eu acabo me emocionando. Quando estou na missa eu faço minhas orações, choro e fico com a alma lavada".O cardeal arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta falou da importância da fé e da ciência, em tempos de pandemia."A história de São Sebastião ele foi invocado em épocas de epidemas. Aqui no Rio temos exemplos de pessoas que clamaram a ele nos tempos da gripe espanhola. E assim está sendo nesses tempos de pandemia. Além dos cuidados com uso da máscara, álcool em gel, São Sebastião reza conosco e por nós. Além da ciência, a fé que temos em São Sebastião vai nos salvar neste momento".As missas, que acontecem até às 19h, serão transmitidas pelo canais da igreja no Youtube e no Facebook.Uma carreata que sairá às 14h30 da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião doRio de Janeiro, no Centro da cidade. Em seguida, será realizada uma missa solene às 17h.Acompanhado de sua equipe, o prefeito do Rio Eduardo Paes acompanhou a celebração. "É um dia importante para pedir proteção. São Sebastião é um santo que é marcado pela sua força, resiliência e capacidade de luta, assim como o povo carioca. Que Deus nos proteja e São Sebastião abençoe essa linda cidade, que apesar de todos os problemas resiste e persiste".Paes falou ainda sobre a Operação realizada pela Polícia Militar e Civil, nas comunidades do Jacarezinho e Muzema. A ação foi primeiro passo para o projeto Cidade Integrada, do Governo do Estado, que visa levar segurança e serviços de cunho social para as comunidades. Nesta quarta-feira (19) o prefeito chegou a dizer que não houve qualquer reunião entre o estado e o município sobre parcerias para a Operação, mas garantiu que a prefeitura prestaria todo apoio necessário nas próximas fases do programa."Eu fui informado pelo governador de que haveria um trabalho de ocupação, um reestabelecimento da força do Estado, na terça-feira à noite. Eu sempre acho que o Estado tem que estar presente ou seus serviços e com segurança pública, em todos os lugares da cidade. Essa é uma das anomalias inaceitáveis do Rio de Janeiro, que o comando, o monopólio da força não é do Estado, é de entidades criminosas. Isso é inaceitável. Eu disse ao governador para contar sempre com nosso apoio. A prefeitura não participou de nenhum planejamento para esta ação, mas isso não quer dizer que não vamos ajudar. A prefeitura está todo lugar. Se você vai em qualquer comunidade no Rio, dominada pelo tráfico ou pela milícia, nós estamos permanentemente trabalhando. É óbvio que para o poder público agir, com o Estado comandando fica mais fácil. Tenho certeza que a intenção do governador é melhorar a vida do morador do Jacarezinho, da Muzema e de tantas outras áreas da cidade que precisam desse apoio. A gente deve louvar a iniciativa, pressionar, cobrar para que ela seja permanente".Por conta da tradicional Carreata de São Sebastião, um esquema especial foi montado pela Prefeitura do Rio, que fechou algumas ruas no Centro da cidade.De acordo com a Cet-Rio , o trânsito de veículos foi interditado até às 23h59 desta quinta-feira, nas avenidas República do Chile e Almirante Barroso. Trechos das interdições e itinerário podem ser conferidos no link: http://cor.rio/noticias/?id=17058.