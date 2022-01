Gabriella, de 10 anos, recebeu a primeira dose no Tijuca Tênis Clube - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/01/2022 13:16

Rio - Os cariocas aproveitaram o Dia de São Sebastião para atualizar a situação vacinal contra a covid-19. Apesar do feriado do padroeiro nesta quinta-feira (20), diversos pontos de vacinação municipais aplicam o imunizante contra a doença entre 8h e 19h. Hoje, há repescagem para meninas e meninos de 11 anos de idade. A vacinação para esse grupo começou na última segunda-feira (17) e se estende até a próxima segunda-feira (24). Crianças na faixa etária de 5 a 11 anos que tenham alguma deficiência ou comorbidade também já podem se vacinar.

Pais e responsáveis podem levar os pequenos, até às 15h, para se vacinarem no Shopping do Méier, e até às 17h, na Lona Cultural João Bosco, em Vista Alegre, ambos na Zona Norte do Rio. Nos dois pontos, as doses são aplicadas somente para este público-alvo. As crianças ainda podem ser imunizadas, até às 17h, nas Clínicas da Família, nos Centros Municipais de Saúde, além de em escolas, e áreas culturais e de lazer.O professor de história, Bruno Alves Gregório, de 41 anos, levou a filha, a pequena Gabriella de Oliveira Gregório, de 10 anos, para se vacinar no Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte, na manhã de hoje. O educador afirmou que, além de acreditar na importância em imunizar as crianças, levá-las é também uma maneira de estimular a conscientização dos pequenos."Minha opção por levar minha filha para vacinação, não é só para fazer com que ela se integrasse no pacto coletivo que é a vacinação, do qual eu acredito e confio nas autoridades sanitárias que fizeram liberação e orientam. Eu levei porque o ato de levar a minha filha e colocar ela pra se vacinar, é também um ato de aprendizado, de mostrar para ela que, como cidadã, deve integrar o pacto, deve se vacinar. Serve de exemplo para que ela quando for mãe, quando for responsável por alguém, também tenha essa preocupação, e que seja uma adulta consciente", declarou Bruno. Para Gabriella, quem não se vacinou ainda "está muito errado"."É importante a gente se vacinar para isso acabar o mais rápido possível. Eu acho que quem não se vacina, está muito errado, porque se a gente não se vacinar, isso não vai acabar tão cedo. Eu já estou cansada de ficar usando máscara, mas tem que usar. Eu espero que todo mundo tome a vacina", disse a menina.Os postos da cidade também seguem aplicando a dose de reforço em pessoas acima dos 18 anos, que completaram o esquema vacinal há quatro meses ou mais. Além disso, cariocas de 12 anos ou mais que ainda não se vacinaram também podem procurar as unidades. Para esse grupo, há vacinação exclusiva até às 16h no Imperator, no Méier, no Ilha Plaza Shopping, na Ilha do Governador, e no Bangu Shopping. Até às 17h, as doses também são aplicadas só para essa faixa etária no Theatro Municipal, no Centro do Rio. Assim como na vacinação infantil, há outros pontos aplicando o imunizante para este público-alvo. Confira abaixo.O estudante de direito João Gabriel Moraes, de 21 anos, aproveitou o feriado para tomar a dose de reforço no Tijuca Tênis Clube. O jovem contou que aproveitou a folga na faculdade e nos dois estágios para reforçar a imunidade e ressaltou a importância da terceira dose, por conta do aumento de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro."Acho que o aumento de casos é inevitável, mas a vacinação é a única maneira de reduzir a mortalidade da covid. Vemos os casos aumentando, mas as mortes permanecem baixas. Só espero que as pessoas não se esqueçam que isso não ocorreu por acaso, mas sim por causa da vacinação, por isso, tomem logo a terceira dose", alertou o estudante."Fui me vacinar justamente para aproveitar o feriado do padroeiro do Rio, por causa do trabalho também e por considerar a vacinação muito importante, não só para mim, mas para todos. Entendo que a vacina é o único modo disso (pandemia) acabar”, reforçou o técnico de informática Leandro Duarte, de 31 anos, que tomou a terceira dose hoje, no Tijuca Tênis Clube.Lona Cultural João Bosco, das 8h às 17 - Vista Alegre;Shopping do Méier, das 9h às 15h - Méier.Imperator, das 8h às 16h - Méier;Theatro Municipal, das 8h às 17h - Centro;Ilha Plaza Shopping, das 10h às 16h - Ilha do Governador;Parque Shopping Sulacap, das 10h às 16h - Jardim Sulacap;Bangu Shopping, das 10h às 16h - Bangu.Clínicas da Família;Centros Municipais de Saúde;Casa Firjan - Botafogo;Planetário da Gávea - Gávea;Museu da República - Catete;Tijuca Tênis Clube - Tijuca;Escola Municipal Dr. Cícero Pena - Copacabana;Escola Municipal Prudente de Moraes - Tijuca;CIEP Patrice Lumumba - Del Castilho;CIEP Papa João XXIII - Santa Cruz;Colégio Estadual Central do Brasil - Méier;Escola Municipal Maranhão - Realengo;CIEP Raymundo Ottoni de Castro Maya - Campo Grande;Escola Municipal Pio X - Tanque;Escola Municipal Gonçalves Dias - São Cristóvão;Escola Municipal Anibal Freire - Olaria;Escola Municipal Paraíba - Anchieta;CIEP Margaret Mee - Recreio dos Bandeirantes;Museu do Amanhã - Centro.Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Maracanã.Madureira Shopping - Madureira.Park Shopping Campo Grande - Campo Grande.