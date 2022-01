Boletim desta quarta-feira (19) - Reprodução

Boletim desta quarta-feira (19)Reprodução

Publicado 20/01/2022 17:37 | Atualizado 20/01/2022 19:21

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quinta-feira, 22.402 novos casos de Covid-19 e 14 mortes pelo vírus. A pasta esclareceu que, desse total, 761 casos ocorreram nos anos de 2020 e 2021; e os outros 17.719 estão distribuídos entre as três primeiras semanas epidemiológicas de 2022 (02.01 a 22.01). Não foi possível identificar a data dos primeiros sintomas de 3.922 registros, por falta de informação neste campo.

Entre os casos confirmados, 1.371.564 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8%. Até o momento, o estado tem 69.637 óbitos pela doença. Com isso, a taxa de letalidade da covid é de 4,49%.

Também nesta quarta-feira, a SES abriu 89 novos leitos para a covid-19 na rede estadual. Segundo a pasta, foram convertidos 54 leitos clínicos de enfermaria e 35 de UTI. Nos próximos dias, serão convertidos mais 20 leitos de enfermaria. A mudança acontece em função da alta dos casos da doença no estado e da circulação da variante ômicron.

Ainda de acordo com a SES, o cenário epidemiológico no estado está sendo acompanhado em tempo real e a secretaria atua com um Plano de Contingência, que prevê a ativação de níveis específicos a partir de determinados cenários epidemiológicos. Com base nesse plano, em cada nível de ativação, são definidas as medidas de enfrentamento que serão tomadas para conter o avanço da covid-19. O plano leva em consideração os indicadores epidemiológicos como ocupação de leitos, número de casos, taxa de positividade dos testes e procura por atendimento nas emergências e Unidades de Pronto Atendimento.