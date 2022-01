Boletim desta quarta-feira (19) - Reprodução

Boletim desta quarta-feira (19)Reprodução

Publicado 19/01/2022 18:17 | Atualizado 19/01/2022 21:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nas últimas 24 horas, 69.223 novos casos de Covid-19 e 7 mortes pelo vírus. Contudo, a pasta esclarece que, desse total, 28.619 casos ocorreram nos anos de 2020 e 2021; e os outros 40.604 estão distribuídos entre as três primeiras semanas epidemiológicas de 2022. Ou seja, 41% dos casos registrados nesta quarta-feira não aconteceram em 2022. Com o número divulgado na edição desta quarta-feira (19) do Painel de Monitoramento de Covid-19, o estado chega a 1.528.551 casos confirmados e 69.623 óbitos pela doença.

O número de novos diagnósticos desta quarta-feira é o maior desde o início da pandemia. Com os novos números, a taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,55%.



Entre os casos confirmados, 1.361.501 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 48.9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 51.7%.

Hospitais particulares do Rio também suspendem visitas a pacientes

A Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal Municipal de Saúde anunciaram na terça-feira a restrição de pessoas externas na rede pública. Só poderão entrar acompanhantes de pacientes com extrema gravidade ou necessidade - crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. No município, a suspensão tem prazo de 15 dias. O estado não deu data de retorno.