Coronavac que será usada para vacinar crianças é a mesma já utilizada em adultos - Butantan/Divulgação

Publicado 20/01/2022 17:59 | Atualizado 20/01/2022 18:02





A Secretaria de Estado de Saúde informou que aguarda o comunicado oficial do Ministério da Saúde para deliberar sobre a utilização do imunizante neste público-alvo em uma reunião com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (Cosems). Assim como a SES, a SMS afirmou que está esperando orientações e o envio das doses pelo órgão do Governo Federal.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou suas redes sociais nesta quinta-feira para compartilhar uma publicação do governador de São Paulo, João Doria, sobre a imunização das crianças paulistas com a CoronaVac, e pedir para que o governante envie a vacina para o Rio de Janeiro. "Manda para o Rio", escreveu Paes.

Manda para o Rio @jdoriajr!!! https://t.co/3sSGWbKtQL — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 20, 2022

Apesar de não determinar quando começa a vacinação com esse imunizante, já que a distribuição e cronograma dependem dos Estados e do Ministério da Saúde, a Anvisa esclareceu que Coronavac está liberada para a faixa etária entre 6 e 17 anos, com exceção dos imunocomprometidos, e deverá ser aplicada em duas doses, com um intervalo de 28 dias.





O Butantan já tinha solicitado o uso do imunizante para os pequenos anteriormente, em julho de 2021, mas o pedido foi negado porque a Agência considerou os dados insuficientes naquele momento. O novo pedido foi protocolado em dezembro e, desde então, uma série de estudos e reuniões foram realizadas para que a autorização fosse concedida.



Atualmente, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, e das crianças com 5 a 11 anos, é feita com o imunizante da Pfizer. A aplicação das doses no último grupo começou na capital fluminense na última segunda-feira (17), com as meninas de 11 anos, e segue até a próxima segunda com repescagem para meninos e meninas desta idade, além de vacinar crianças na faixa dos 5 aos 11, que tenham comorbidades ou alguma deficiência.



Além disso, a vacina a ser usada nesse grupo é a mesma já liberada para adultos. Inicialmente, o Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante, solicitou a liberação para crianças com mais de 3 anos, mas a Anvisa optou por aguardar o resultado de mais estudos do uso nesta faixa etária. Também ficou vetada a aplicação da Coronavac para imunossuprimidos.O Butantan já tinha solicitado o uso do imunizante para os pequenos anteriormente, em julho de 2021, mas o pedido foi negado porque a Agência considerou os dados insuficientes naquele momento. O novo pedido foi protocolado em dezembro e, desde então, uma série de estudos e reuniões foram realizadas para que a autorização fosse concedida.Atualmente, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, e das crianças com 5 a 11 anos, é feita com o imunizante da Pfizer. A aplicação das doses no último grupo começou na capital fluminense na última segunda-feira (17), com as meninas de 11 anos, e segue até a próxima segunda com repescagem para meninos e meninas desta idade, além de vacinar crianças na faixa dos 5 aos 11, que tenham comorbidades ou alguma deficiência.Segundo a SMS, até quarta-feira (19), foram vacinadas cerca de 36 mil crianças dos grupos de 11 anos, com comorbidades e com deficiência. A pasta esclareceu que, para avançar o calendário para a faixa etária dos 10 anos, será necessário um aporte de mais 60 mil doses, que deverão ser enviadas pelo Ministério da Saúde na próxima terça-feira (25). Dessa forma, o calendário só deve seguir para outras idades na quarta-feira (26).