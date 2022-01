Correria assustou banhistas, mas a PM afirma que não houve ocorrências graves - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/01/2022 09:43 | Atualizado 21/01/2022 09:46

Rio - A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira, após confusão e correria durante o feriado desta quinta-feira . Com areias lotadas por conta do dia de sol, alguns banhistas relataram arrastão no local, por volta de 17h.

No Twitter, pessoas que estiveram no local comentaram o princípio de tumulto. "Não é apenas areia. Há casos diários de assaltos com uso de violência contra ciclistas e corredores na orla. Semana passada houve dois casos de arrastão reportados no Arpoador. Sensação é que a cidade está entregue", comentou um internauta.

Questionada, a PM informou que o comando da corporação empregou o planejamento previsto na Operação Verão. Segundo a corporação, equipes detectaram possíveis princípios de tumulto, com deslocamento repentino de pessoas, como no Arpoador, mas que policiais do 23° BPM (Leblon) estiveram presentes na região e não identificaram ações mais graves. Não houve registro de prisões ou apreensões na região.