Tais Araújo e Lázaro Ramos no velório de Elza Soares - Webert Belicio / Agnews

Publicado 21/01/2022 15:03 | Atualizado 21/01/2022 15:09

Na ocasião, a atriz que interpretou a cantora no filme 'Garrincha - Estrela Solitária' (2005), falou sobre Elza. "Ela preparou caminhos pra gente seguir. A gente tem a obrigação de honrar e seguir com a dignidade que ela tinha com a gente, apesar de todas as adversidades".

Tais também destacou a referência que a cantora foi para tantas gerações. "Era impressionante. O show dela que eu fui só tinha jovens. Isso é muito bonito, ela lutou até o fim, cantou até o fim. Ela acabou de trabalhar tem dois dias. É uma mulher muito forte. Que bom que todas as gerações acompanham ela. É um super legado que ela está deixando pra gente".