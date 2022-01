Governador Cláudio Castro (PL) visitou novamente o Jacarezinho nesta segunda-feira (24), o primeiro dias de ações de urbanismo do Cidade Integrada - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Governador Cláudio Castro (PL) visitou novamente o Jacarezinho nesta segunda-feira (24), o primeiro dias de ações de urbanismo do Cidade IntegradaMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 24/01/2022 10:57 | Atualizado 24/01/2022 10:58

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) esteve nesta segunda-feira (24) no Jacarezinho para acompanhar o início das obras do Cidade Integrada, programa de urbanização e segurança pública que começou na última quarta-feira (19), com a ocupação policial. Segundo ele, o objetivo é que "a população sinta desde já as melhoras", e não há prazo específico para que os moradores sintam mudanças.

"No meio da semana a gente vai ter o diálogo para entender o que a comunidade quer de projeto social. Mas pra isso as instalações têm que estar funcionando. A gente quer que a população sinta desde já as melhoras. É um projeto vivo, que tem diálogo, por isso não dá para se falar em prazo. O diálogo com a comunidade vai trazer novas ações, novas intervenções, e a ideia é que a comunidade tenha voz e vez, e faça as demandas", comentou o governador.

Moradores do Jacarezinho acompanham de perto as ações do poder público no local. No sábado (22), houve um protesto contra os supostos excessos cometidos por policiais militares que entraram na comunidade. Neste segunda (24), o líder comunitário Leonardo Miranda pediu a manutenção dos direitos.

"Faltam muitas coisas, inclusive a manutenção dos direitos dos moradores. Tem muitos moradores relatando abuso, excesso policial. Muitas lojas estão sendo arrombadas com pés de cabra. O governador falou que a Corregedoria (da PM) está ali na escola de samba para apurar esses casos. A reivindicação da comunidade vai além da drenagem dos rios, reforma da escola. Há muitas unidades habitacionais para serem construídas, é uma demanda de mais de dez anos. A comunidade quer que isso seja prioridade, o bem-estar do morador. A presença da polícia sempre existiu na comunidade de Jacarezinho. O que faltou mesmo é infraestrutura", comentou o líder comunitário.

Nesta segunda, o Cidade Integrada começou o projeto de limpeza de rios, a regularização do abastecimento de água e reforma de escolas e unidades educacionais. Está prevista a limpeza de dois rios: o Salgado, na localidade Pica-Pau, e o rio Jacaré, que corta a comunidade até Manguinhos.

"Quarta-feira foi a entrada da segurança pública, mas o programa realmente começa hoje. Na última sexta-feira eu vim aqui, andei, vistoriei os locais onde iríamos fazer intervenções. Essa intervenção no rio é fundamental. São rios completamente assoreados. Serão mais de R$ 140 milhões investidos em drenagem, revitalização, canalização, construção de ciclovia, dando dignidade à comunidade", afirmou Cláudio Castro.