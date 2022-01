Ex-prefeito Cesar Maia se recupera de covid-19 e recebe alta médica | Rio de Janeiro | O Dia

Maia foi internado por precaução, mas teve uma queda na saturação, precisando de oxigênio. - Marcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 24/01/2022 12:28

Rio - O vereador e ex-prefeito do Rio César Maia, de 76 anos, recebeu alta médica do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. Diagnosticado com covid-19, ele havia sido internado na unidade na última quarta-feira, dia 19.

Maia foi internado por precaução, horas após testar positivo para o vírus, e no dia seguinte (20) chegou a apresentar uma queda na saturação, precisando de oxigênio.

A alta médica já estava prevista para esta segunda. Na manhã de domingo, a filha do vereador, Daniela Maia, publicou em seu Instagram que o pai estava melhorando e que voltaria para casa.

"Meu pai está ótimo. Amanhã volta para casa! Aleluia. Obrigado a todos pelo carinho", escreveu Daniela, que é presidente da Riotur, órgão da Prefeitura do Rio.

Cesar Maia não tem nenhuma comorbidade e já tomou as três doses da vacina.