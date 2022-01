A operação segue em andamento - Divulgação / PMERJ

A operação segue em andamento Divulgação / PMERJ

Publicado 24/01/2022 14:25 | Atualizado 24/01/2022 17:20

Rio - A Policia Militar realiza nesta segunda-feira (24) uma operação na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, uma mulher, que estava foragida por tentativa de homicídio qualificado, foi presa. A operação segue em andamento.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam seis tabletes de cocaína, 150 tiras de maconha, 102 papelotes de skank, 400 papelotes de pó, 395 quadradinhos de maconha, 100 papelotes de crack, 350 tirinhas de maconha. As ocorrências foram encaminhadas para a 21ª DP (Bonsucesso).