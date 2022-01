Preparador de elenco, Sergio Luiz Penna, é denunciado por violação sexual contra alunas - Divulgação

Publicado 24/01/2022 15:38

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) denunciou o preparador de elenco, Sergio Luiz Penna, por violação sexual contra quatro alunas que participaram de cursos ministrados por ele. O profissional é conhecido como o "grande mago" e é referência na área de atuação no Rio de Janeiro, estando a frente de grande produções audiovisuais como a série da Globo 'Verdades Secretas' e o filme 'Bruna Surfistinha'.

Sergio Penna foi preparador de elenco na série Verdades Secretas Divulgação

De acordo com a denuncia feita por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Botafogo e Copacabana do Núcleo Rio de Janeiro, o preparador de atores e atrizes aproveitava a sua notoriedade e prestígio, assim como da necessidade de contatos corporais próprios da atividade artística desenvolvida, para abusar do toque nas mulheres que participavam dos cursos. Além disso, as investidas contra elas prosseguiam nas confraternizações pós-atividade.

A atriz Júlia Corrêa chegou a publicar um desabafo nas suas redes sociais, em dezembro de 2020, expondo alguns abusos praticados por Sergio Penna. No vídeo, ela conta que presenciou por diversas vezes atitudes criminosas do preparador com as alunas. Ela cita um episódio em que Sergio a chamou para tomar um banho na sua casa após uma das atividades. "Fui chamada para ir ao apartamento desse preparador para tomar um banho. Esse foi o convite, sim, para tomar um banho com ele. Mas eu me afastei desse ambiente de abuso", relatou ela.

Na denúncia, o MPRJ descreve situações em que o denunciado colocou a mão de duas alunas em seu órgão genital, apertou nádegas de outras duas e também tentava beijar mulheres que participavam das aulas. Sergio se valia da confiança obtida, de sua influência no meio artístico e da confusão mental criada com isso, pois "as mulheres ficavam na dúvida se aquela forma excessiva era o jeito de ser dele e, portanto, não havia maldade na atitude, ou se era uma forma de abuso sexual. Assim, em diversas ocasiões, os atos libidinosos eram tidos como ações praticadas 'sem querer' ou sem cunho sexual, conseguindo o indivíduo satisfazer sua própria lascívia através do meio fraudulento empregado".



Sergio Luiz Penna foi denunciado por quatro vezes pelo crime de violação sexual mediante fraude. Procurado, o advogado do preparador de elenco, João Francisco Neto, disse que a "trajetória pessoal e profissional de Sergio Penna, diretor de teatro e preparador de elenco por mais de 40 anos, se levanta como um escudo em face de tais acusações, que serão enfrentadas nos autos do processo".