Rio,20/01/2022-TIJUCA, Tijuca Tenis Clube,vacina contra a covid. Na foto. Gabriella de Oliveira Gregorio, 11 anos.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/01/2022 19:27

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio divulgou, na noite desta segunda-feira (24), o calendário para dar continuidade à vacinação de crianças contra a covid-19. A imunização estava parada desde a semana passada por falta de doses . O montante que o Rio recebeu hoje é de 33 mil doses da Pfizer, que já é administrada nas crianças de 5 a 11 anos, e também 90 mil doses da Coronavac, que foi liberada para aplicação infantil (crianças de 6 a 11 anos).

De acordo com a SMS, a repescagem para crianças 11 anos ocorreu nesta segunda-feira e irá até esta terça (25). Na quarta-feira, a vacinação é para os cariocas com 10 anos ou mais. Já na quinta (27), o calendário avança para os pequenos de 9 anos ou mais e, sexta (28), e sábado, (29), é a vez das crianças de 8 anos ou mais.

A partir da próxima semana, as datas serão separadas para meninas, meninos e repescagem, começando com os 7 anos até chegar aos 5. A vacinação das crianças é feita com a vacina pediátrica da Pfizer, em 2 doses 0,2 ml, com intervalo de 8 semanas. Também pode ser utilizada a vacina CoronaVac para o público de 6 a 17 anos sem comorbidades, com intervalo de 28 dias, de acordo com a disponibilidade.

A pasta ressalta também que a imunização de crianças e adolescentes é comprovadamente segura e tem eficácia contra o agravamento da covid-19.

Crianças de 5 a 11 anos com deficiência e/ou comorbidades podem se vacinar em qualquer dia do calendário desta faixa etária, independentemente da idade.