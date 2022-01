Brendo de Oliveira Araújo, mais conhecido como 'Bor', é preso em Resende - Divulgação

Publicado 24/01/2022



Rio - Policiais do 37º BPM (Resende) prenderam, nesta segunda-feira, um dos criminosos que havia fugido após o 'saidão de Natal' de 2021 , no bairro Vila Julieta, em Resende, interior do Rio. Brendo de Oliveira Araújo, mais conhecido como 'Bor', de 28 anos, foi localizado através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

Cumprindo pena na Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no Complexo de Gericinó, ele foi beneficiado com Indulto de Natal, em dezembro de 2021, para passar a celebração com a família. O prazo para que os internos em regime semiaberto voltassem à cadeia terminou às 22h do dia 30 de dezembro, depois dessa data os que não voltaram foram considerados foragidos da Justiça.

Brendo foi preso em setembro de 2015 após roubar a caminhonete de uma vítima em Barra Mansa, em Resende. Ele também estaria envolvido em uma tentativa de homicídio, um dia depois do roubo da caminhonete. Na ocasião, quatro homens armados e encapuzados entraram atiraram em um bar, no bairro Novo Surubi. Um dos disparos atingiu um jovem de 20 anos e um estudante de 16.

Em sua ficha criminal, constam anotações por: Tentativa de Homicídio; Roubo; Desobedecer a ordem legal de funcionário público e, Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.



A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis. O preso foi levado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça, a fim de poder cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

'Saidão de Natal'

A Saída Temporária Especial, conhecida como "Saidão", é um benefício previsto na Lei de Execução Penal que pretende ressocializar homens e mulheres privados de liberdade através do convívio familiar e de mecanismos de recompensa.



Para participar, o preso deve apresentar bom comportamento e já ter cumprido pelo menos da pena, além de estar em regime semiaberto ou ter algum trabalho externo. Neste último caso, é necessário que ele tenha usufruído de alguma saída especial nos últimos doze meses.