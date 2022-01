O Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, abriga chefes do tráfico do Comando Vermelho - Reprodução

Publicado 25/01/2022 16:49



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou, nesta terça-feira, quatro detentos pela morte de Eduíno Eustáquio de Araújo Filho, o Dudu da Rocinha. Outros cinco acusados já foram condenados pelo mesmo crime em novembro de 2021 . Dudu foi assassinado em julho de 2013 dentro do presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu. De acordo com o laudo de necropsia juntado ao processo, ele foi estrangulado.

O Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri da Capital condenou Gutemberg Lino a 21 anos de reclusão; Adriano Soares de Jesus a 18 anos e nove meses; Marco Aurélio Moura da Silva a 22 anos e seis meses; e Alexandre Antônio dos Santos a 21 anos. Todos cumprirão a pena em regime fechado.



Por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe, como vingança por, supostamente, Dudu ter informado aos agentes penitenciários o local onde a facção guardava armas dentro do presídio. Também foi levado em conta o fato da vítima não ter conseguido se defender no momento do crime, já que ela foi atacada por várias pessoas enquanto dormia em uma cela pequena.



"A culpabilidade do acusado e reprovável, uma vez que revela extrema audácia na pratica do crime no interior do sistema prisional, descortinando total desrespeito e afronta ao Estado e suas instituições", destacou na sentença a juíza Raphaela de Almeida Silva, que presidiu a sessão do Júri.



Em novembro do ano passado, Bruno Lima Cabral da Silva; Jonas de Oliveira da Silva, Luiz Paulo Ferreira Esmeraldino Moura, Renato Castilho de Oliveira e Charles Silva Batista foram condenados por homicídio qualificado no mesmo caso. Os julgamentos foram desmembrados para que as defesas pudessem atuar.

Relembre o caso

O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de julho de 2013, no interior da cela E2, localizada no Pavilhão E do Presídio Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Numa tentativa de simulação de morte por overdose de cocaína, como é de praxe entre os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV), 'Dudu da Rocinha' reagiu e acabou vítima de estrangulamento, agressão que o levou à morte no próprio local. Os autos do processo mostram que o traficante não teve defesa, já que estava dormindo na cela e foi cercado por um grupo de prisioneiros.