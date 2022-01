Ingrid deu bom dia aos seguidores nas redes sociais na manhã de hoje - Reprodução/Redes Sociais

Ingrid deu bom dia aos seguidores nas redes sociais na manhã de hojeReprodução/Redes Sociais

Publicado 25/01/2022 18:13

Rio - Poucas horas após ser presa e autuada pelo crime de tentativa de estelionato, a influenciadora digital Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, apareceu em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (25), mas não para dar explicações: ela publicou um vídeo nos stories do seu perfil no Instagram, em que deseja bom dia aos seus seguidores, que passaram de 188 mil para 190 mil.A também estudante de direito foi presa em flagrante nesta segunda-feira (24) por policiais civis da 14ª DP (Leblon), ao tentar pagar a estadia em um apartamento alugado por temporada, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com um cartão de crédito clonado. Ela pagou fiança, no valor de um salário mínimo (R$1.212), e foi solta ainda ontem. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais no último dia 22, em que aparece dançando, seguidores questionam sobre o crime, pedem um posicionamento e fazem piadas com a situação."Essa aí foi no crédito ou no débito?", ironizou um seguidor. "A dança do cartão clonado", brincou outro. "Não vai explicar nada sobre viver viajando com cartões clonados?", perguntou uma pessoa. "Coisa feia…usar o cartão da pessoa sem autorização. Reflita, menina", criticou outra.