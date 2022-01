Casal de criminosos foi preso na região metropolitano de Goiânia - Divulgação

Casal de criminosos foi preso na região metropolitano de GoiâniaDivulgação

Publicado 25/01/2022 18:35

Rio - Um casal de procurados pela polícia do Rio de Janeiro foi preso com um arsenal de 11 mil munições na região metropolitana de Goiânia. A ação, realizada nesta segunda-feira (24), teve a colaboração entre Polícia Militar de Goiás (COD e CPE Goiás - 45ª CIPM), Casa Militar e Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO- MPRJ). Os dois foram identificados como Vitor Furtado Rebollal Lopes e Paula Cristinne Pinheiro Labuto. Na tarde desta terça-feira (25), dezenas de fuzis foram encontrados dentro da casa do criminoso