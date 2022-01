SuperVia diz que trens circulam normalmente nesta quarta-feira - Reprodução TV Globo

Rio - A SuperVia informou que, na manhã desta quarta-feira, os intervalos de circulação dos trens estão normais em todos os ramais. No entanto, os usuários do serviço reclamaram nas redes sociais que as composições estão lotadas e em estado precário. Na noite de terça, um problema na rede aérea provocou o fechamento da Central do Brasil por mais de duas horas

"Trem parado na estação de Bangu e sem ar condicionado... Isso é um absurdo", disse um passageiro. "Nós queremos as melhorias que foram prometidas, R$ 7 reais é um absurdo pelo péssimo serviço que vocês prestam, deveriam no mínimo ter vergonha na cara e respeitar o mínimo do que vocês prometem", se indignou outro.

Por volta das 18h20 desta terça-feira, os passageiros ficaram revoltados e tentaram invadir a bilheteria da estação da Central do Brasil, depois que uma ocorrência na rede aérea alterou a circulação dos ramais Deodoro/Santa Cruz e Japeri e suspendeu as partidas por duas horas.

Devido a ocorrência, os ramais Japeri e Deodoro/Santa Cruz circularam a partir da estação de São Cristóvão, e os ramais Gramacho e Belford Roxo, das estações Bonsucesso e Mercadão de Madureira, respectivamente. Agora, a circulação está normalizada nos dois primeiros, enquanto no ramal Saracuruna, a circulação acontece entre as estações São Cristóvão e Gramacho, além do trecho Gramacho-Saracuruna, e no ramal Belford Roxo, entre as estações São Cristóvão e Belford Roxo.



Por conta da confusão, a Polícia Militar informou que o Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) atuou em apoio à concessionária para tentar conter a multidão que se formou. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que os militares formam uma espécie de barreira na frente da bilheteria para evitar que os usuários acessassem o local.