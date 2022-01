Prefeitura do Rio realiza operação para derrubar construções irregulares no Recreio - Divulgação

Prefeitura do Rio realiza operação para derrubar construções irregulares no RecreioDivulgação

Publicado 26/01/2022 08:06 | Atualizado 26/01/2022 09:02

fotogaleria Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, realizam nesta quarta-feira, na comunidade Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, mais uma operação para demolir construções irregulares. Essa é a sexta ação realizada este ano para reprimir esse tipo de atividade financeira em territórios que tem a criminalidade controlada por milicianos.

Está prevista a demolição de pelo menos dez imóveis irregulares, que funcionam como pontos de comércio, sem qualquer liberação ou autorização do município.

De acordo com o promotor de Justiça Michel Zoucas, o Gaeco tem pleno conhecimento de que a construção irregular de imóveis é uma das maiores fontes de renda da milícia. "Ações como a de hoje são de extrema relevância para sufocá-los financeiramente", afirmou.



"A Prefeitura do Rio tem como premissa, nas ações de combate às construções irregulares, a preservação da vida das pessoas e a retomada da ordem pública na cidade. A integração com o Ministério Público e com as forças de segurança também permite que a Prefeitura colabore com a Segurança Pública, especialmente com a demolição de construções ilegais erguidas em áreas que sofrem influência do crime organizado", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A operação também conta com a participação da Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, da Secretaria de Assistência Social, da Light, da Cedae e da Polícia Militar.

Outra demolição



Nesta terça-feira, a Seop demoliu uma pousada estava sendo construída sem as devidas licenças, na Estrada do Pontal, no Recreio . O imóvel, construído sem as especificações técnicas, tinha dois pavimentos com oito quitinetes, sendo quatro por andar, além de área de subsolo e estacionamento. A obra também apresentava escoras para construção de mais andares. Além disso, dois muros foram erguidos nos fundos do terreno para bloquear um córrego, podendo ocasionar sérios riscos de inundação.

Investigações da Polícia Civil apontam que a milícia do Recreio dos Bandeirantes é liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho - apontado como um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio. Atualmente, um miliciano identificado como Sombra seria o responsável por controlar as atividades ilegais do grupo paramilitar na região, a mando de Zinho.