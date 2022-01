Médico Ronald Renti da Rocha realizava procedimentos estéticos na Clínica Cemear, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/01/2022 13:16

Rosimery de Freitas Dario morreu um dia após fazer hidrolipo - Reprodução TV Globo

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) instaurou uma sindicância para apurar a conduta do médico Ronald Renti da Rocha. Ele foi o profissional responsável por realizar uma hidrolipo na empresária Rosimery de Freitas Dario, de 50 anos, que morreu na última terça-feira, um dia após de fazer o procedimento.A intervenção foi feita na clínica Cemear, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o delegado André Morais, titular da 59ª DP (Duque de Caxias) e responsável pela investigação, a unidade possui as licenças municipais e do Corpo de Bombeiros para funcionamento e estava legalizada.