Trens do ramal de Japeri operam com atrasos por conta de furto de cabos - Divulgação / Agetransp

Trens do ramal de Japeri operam com atrasos por conta de furto de cabosDivulgação / Agetransp

Publicado 28/01/2022 06:47 | Atualizado 28/01/2022 08:53

Rio - A semana começou e terminou com atrasos em dois ramais da SuperVia. Na manhã desta sexta-feira, os trens do ramal de Japeri operaram com intervalos ampliados por conta de furto de cabos. A circulação foi normalizada às 8h23. Já no ramal de Saracuruna, um problema no sistema de sinalização também afetou o funcionamento do serviço, que foi normalizado às 8h29.

O intervalo médio entre os trens no trecho Gramacho-Saracuruna chegou a ser de 23,5 minutos. No trecho Central-Gramacho, o intervalo médio foi de 15 minutos.

Os clientes estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da SuperVia.

Problema constante

Nas redes sociais, usuários reclamaram dos atrasos e lembraram do provável aumento na tarifa, que pode chegar a R$ 7 a partir de março . "Vou ter que pagar R$ 7 na passagem onde o intervalo é enorme, o trem vem cheio e está sempre irregular", reclama uma passageira. "Trem atrasado e não tem nem espaço no chão", lamenta outro.