Ação do Bope e da PRF nas comunidades Nova Holanda e Parque União nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 01/02/2022 07:50 | Atualizado 01/02/2022 08:07

Rio - A operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Bope, da Polícia Militar, localizou 34 veículos roubados no interior de um Ciep, na tarde desta segunda-feira. O Ciep 326 Cesar Pernetta, localizado no Parque União , é o mesmo onde o cantor Belo realizou um show para milhares de pessoas em fevereiro do ano passado, sem autorização. Os traficantes usavam o local como depósito.

A ação teve como alvo, além do Parque União, a comunidade Nova Holanda, ambas no Complexo da Maré. As equipes entraram no local às 5h30 e permaneceram até às 16h. Drogas também foram apreendidas e um suspeito foi baleado.

Policiais fizeram uma busca por traficantes que integram uma organização criminosa de roubo de carga e que também são suspeitos de participar da execução de um policial militar ocorrida no dia 26, na altura do Parque União.



Já no fim da operação um suspeito foi baleado durante um confronto. Segundo a PRF, ele foi socorrido para o Hospital de Bonsucesso e uma pistola CZ .40, com numeração suprimida foi apreendida. Os alvos da operação não foram localizados. Confira o material apreendido:



*95 pinos de pó branco.

*5 sacos de pó branco.

*19 tabletes de erva seca.

*215 papelotes de erva seca.

*7 cadernos com anotações do tráfico.

*4 balanças de precisão.

A PRF informou que ações de inteligências e informações do disque-denúncia foram essenciais para a identificação dos criminosos. Ainda de acordo com a corporação, as investigações estão em curso e novas operações acontecerão.