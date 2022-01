PRF em operação no Complexo da Maré - DIVULGAÇÃO

PRF em operação no Complexo da MaréDIVULGAÇÃO

Publicado 31/01/2022 08:48 | Atualizado 31/01/2022 10:22

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriram que uma quadrilha de roubo de cargas usava o pátio de um Ciep na Maré como depósito de veículos roubados. O Ciep 326 Cesar Pernetta, localizado no Parque União, é o mesmo onde o cantor Belo realizou um show para milhares de pessoas em fevereiro do ano passado , sem autorização - ele chegou a ser preso.

Durante operação nesta segunda-feira (31), com o apoio da Polícia Militar, equipes da PRF encontraram pelo menos dois carros roubados estacionados no pátio.

A operação da PRF, com auxílio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), começou por volta das 5h30. As equipes estão no Parque União e na Nova Holanda, e o objetivo é cumprir mandados de prisão contra uma quadrilha de roubos de cargas, que também cometeram homicídios. Motocicletas e veículos foram apreendidos, além de farta quantidade de entorpecentes.

Belo chegou a ser preso após show no Ciep

O cantor Belo chegou a ser preso em fevereiro do ano passado dias após realizar um show para milhares de pessoas dentro do Ciep 326 César Pernetta, no Parque União. Na época, ele foi preso por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) por gerar aglomeração e não tem autorização nem da Secretaria Municipal de Saúde, por conta das medidas restritivas, nem da Secretaria Estadual de Educação, que administra o Ciep.

Vídeos divulgados na época mostravam traficantes portando fuzis dentro da escola. Perguntado se tinha conhecimento desse fato, Belo negou. Ele contou que não viu ninguém na plateia portando armas de fogo pois precisa ficar concentrado nos detalhes do show e no teleprompter (aparelho que transmite as letras da música), o que torna ainda mais difícil a identificação desses detalhes no meio da multidão.

Ainda em depoimento, o cantor foi questionado se sabia quem era o chefe do tráfico de drogas onde o show foi realizado, e respondeu que não, alegando não saber que o local era uma 'área de risco'. Belo ainda contou que não sabe antecipadamente os locais onde serão suas apresentações.