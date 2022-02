No terreno será feito um trabalho de reflorestamento - Divulgação

Rio - A Prefeitura do Rio retomou, na manhã nesta terça-feira (1) um espaço de 7 mil metros quadrados do Clube Municipal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Norte. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), desmantelou um estacionamento e um depósito. O órgão contou com apoio das Secretarias Municipais de Fazenda, de Ordem Pública, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e das Subprefeituras da Barra, Recreio e Vargens.

A desocupação é o desfecho de um longo processo. De acordo com a SMAC, a ocupação era provisória desde 14 fevereiro de 2020, mas a administração municipal poderia revogar essa permissão a qualquer momento.

Os ocupantes do terreno foram comunicados de que deveriam deixar o terreno em 13 de dezembro do ano passado, pela Superintendência de Patrimônio Imobiliário, da Prefeitura, mas não o fizeram. O terreno, que fica na Avenida Jarbas Carvalho, dentro do Parque Natural Municipal Chico Mandes, é uma unidade de conservação de proteção integral.



Ainda segundo as fiscalizações da secretaria, até um condomínio vinha sendo anunciado no local. Num site, o "Le Marchand Condomínio Clube" é apresentado como futuro condomínio, "distribuído em metragens espaçosas e aconchegantes para você e sua família". Não existe, entretanto, qualquer obra legalizada no lugar por ser uma área de proteção ambiental, que será reflorestada.



"Essa ação mostra que não vamos mais tolerar esse vale-tudo em nossas áreas protegidas. O clube é de propriedade da Prefeitura e a região tem enorme riqueza ambiental. Pedimos à população que não invista seus recursos na compra de imóveis em áreas que jamais podem ser legalizadas", disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.