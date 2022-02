Ex-vereador Jerominho - Reprodução

Publicado 01/02/2022 13:14 | Atualizado 01/02/2022 13:15

Rio - A Vara de Execuções Penais (VEP) determinou nesta terça-feira a soltura de Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho. Ele foi preso na última quinta, condenado por extorsão qualificada e agora, aguarda liberação no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. A defesa argumentou que o ex-vereador já cumpriu a pena pelo crime, durante o período em que ficou preso entre 2007 e 2018. O caso ocorreu em 2005.

Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) já havia publicado , nesta manhã, um parecer favorável à soltura de Jerominho. A promotora de Justiça Viviane Freitas aceitou o argumento da defesa e reconheceu o erro na prisão.

"Ocorre que a defesa técnica, em seu petitório de aba 24, vem postulando pela expedição do alvará de soltura sob a alegação de que o apenado já teria cumprido a aludida condenação, sendo, portanto, ilegal a sua prisão. Pois bem. Compulsando detidamente os autos, em especial a Carta de Guia, a denúncia, a sentença e os acórdãos juntados em fls. 2-A/2-B e 9/68 dos autos digitalizados de aba 1.35, e em cotejo dos mesmos com a documentação da CES de aba 16, verifica-se que, de fato, o apenado já cumpriu a condenação", alega o MP.

Jerominho foi condenado por extorquir motoristas de vans da região de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde mora e atua. Segundo a Polícia Civil, ele é ex-chefe e fundador do grupo conhecido como Liga da Justiça, maior milícia do estado, e foi detido dentro de sua própria casa no bairro da Zona Oeste do Rio.