Castro participou de reunião com empresários nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 02/02/2022 11:44 | Atualizado 02/02/2022 11:51

Rio - O governador Cláudio Castro participou de reuniões com empresários da Fecomércio e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) nesta terça-feira, para buscar parceiros que contribuam com o programa Cidade Integrada. Na parte da manhã, o encontro reservado na sede da Firjan contou com dezenas de indústrias fluminenses. Já na parte da tarde, a reunião com a Fecormércio rendeu um trabalho conjunto voltado a promover atividades nas comunidades alvo do programa.

No primeiro momento, o programa Cidade Integrada irá atuar no Jacarezinho, na Zona Norte e na Muzema, na Zona Oeste. Áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia. Como pontapé inicial, a Firjan colocou à disposição dos moradores das duas comunidades, o portfólio social da Federação, que conta com mais de 900 cursos de aprendizagem. Além disso, a coordenação executiva do programa fará reunião com a diretoria de Responsabilidade Social da Firjan para, em parceria, customizarem as ofertas de ações e serviços.

"Um dos objetivos é reduzir a pobreza e a extrema pobreza, que é prejudicial a qualquer atividade econômica. Interromper esse ciclo de desigualdade do Rio de Janeiro é fundamental para que sejamos o estado que prioriza o desenvolvimento social, econômico e a qualidade de vida da população", disse o governador.

O presidente da federação, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, destacou a interlocução do governador junto aos principais pleitos dos empresários e da sociedade.



"O Governo do Estado tem avançado em pautas importantes para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, como a questão do Santos Dumont, a implantação do GasLub, importante ativo de gás para o empresariado, e os investimentos em infraestrutura na região do Porto do Açu, no Norte fluminense", contou Eduardo Eugenio.

Já na sede da Fecomércio, o governador e o presidente da Federação no Rio de Janeiro, Antonio Queiroz, selaram um trabalho conjunto por meio da assinatura de um Protocolo de Intenções. Também estiveram presentes na reunião representantes do Sesc RJ, Senai RJ e do Sebrae RJ. No último sábado, o Sistema Fecomércio RJ realizou, por meio do Sesc e do Senac, ações sociais e de lazer para moradores do Jacarezinho e da Muzema.



Antonio Queiroz, falou sobre o alinhamento do programa com a missão da Federação e a respeito do compromisso de contribuir ainda mais com o Cidade Integrada. "A iniciativa privada está de mãos dadas com o Governo do Estado para solução dos problemas nas comunidades. Não podemos enxergar que é normal as pessoas viverem dessa forma", afirmou Antonio Queiroz.