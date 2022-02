Com os criminosos foram encontrados dois celulares roubados e uma chave de fenda - Divulgação/PMERJ

Com os criminosos foram encontrados dois celulares roubados e uma chave de fendaDivulgação/PMERJ

Publicado 02/02/2022 12:32

Rio - Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (02) por roubar celulares no Flamengo, na Zona Sul. A prisão foi feita por equipes do 5ºBPM (Praça Harmonia) e do 2ºBPM (Botafogo), que cercaram o grupo.

De acordo com os agentes, as equipes foram informadas na Rua México, no Centro, que um casal havia acabado de ser roubado por três indivíduos. Eles foram detidos na altura do Museu de Arte Moderna do Rio.

Com eles foram apreendidos dois celulares, que seriam do casal, e uma chave de fenda. A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana).