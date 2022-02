Operação Policia Militar no Complexo do Chapadão, - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 02/02/2022 10:38 | Atualizado 02/02/2022 10:47

Rio - Agentes do 41° BPM (Irajá) atuam nos acessos à Comunidade do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Morte do Rio, nesta quarta-feira. O objetivo, segundo a PM, é prevenir o roubo de cargas nas vias da região. O clima é de tensão para moradores que saem para trabalhar na parte da manhã.

Até o momento, não houve registros de prisões e apreensões. Um blindado da PM da apoio a ação.