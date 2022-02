Situação já foi normalizada no metrô - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 09:56

Rio - O MetrôRio sofreu atrasos na manhã desta quarta-feira (02) devido a problemas de sinalização em algumas de suas estações, o que provocou intervalos irregulares. A falha nos sinais aconteceu entre os trechos de São Cristóvão e Presidente Vargas e Estácio e Presidente Vargas.

De acordo com o MetrôRio, a situação, que ocorreu entre as Linhas 1 e 2, já foi normalizada e os intervalos do transporte já foram regularizados. O atraso ocorreu por volta das 7h e só foi normalizado ás 9h.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram da superlotação no transporte e comentaram sobre o atraso. "Metrô como sempre superlotado, hoje superou tudo! Covid não existe mais? Nós, trabalhadores, sempre em último plano... Lamentável!", escreveu uma internauta.