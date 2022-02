Caetano Veloso - Reprodução

Caetano Veloso

Publicado 02/02/2022 08:42

Rio - Caetano Veloso se manifestou nesta terça-feira sobre o assassinato brutal do congolês Moïse Kabagambe , na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 24 de janeiro. O cantor, um dos líderes da Tropicália, lamentou que o nome do quiosque, onde ocorreu o crime, tenha o mesmo nome do movimento cultural do fim dos anos 1960.

"Chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moïse Mujenyi Kabagambe num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do Quiosque seja Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência encontra violência no Brasil", escreveu Caetano, acrescentando que seus colegas da Tropicália também repudiariam o crime.



"Para mim e certamente para Gilberto Gil, Capinam, Rita Lee, Tom Zé, Sérgio Dias, Gal Costa, Arnaldo Baptista, Julio Medaglia, Manuel Barenbein… E fere a memória de Rogério Duprat, Torquato Neto, Nara Leão, Guilherme Araújo… Sobretudo a de Hélio Oiticica, que criou o termo. Tenho certeza de que a família Oiticica está comigo nessa amarga revolta. O Brasil não pode ser o que há de mesquinho e desumano em sua formação".





A escritora e desembargadora Andrea Pachá também se pronunciou: "O Rio de Janeiro não continua lindo. Não há beleza que conviva com a selvageria que mata um jovem de 25 anos que ousa cobrar o seu salário. Luto interminável".



"Inacreditável e imperdoável", escreveu a cantora Fafá de Belém. A atriz Camilla Camargo se diz chocada com mais um crime brutal. "Dilacera a alma essas notícias". Já a atriz Debora Bloch postou uma imagem do jovem congolês acompanhada da hashtag: #justicepormoise. Também na terça, outros famosos e políticos usaram as redes sociais para cobrar punição aos responsáveis pela morte do congolês. No Instagram, o ator e humorista Lucio Mauro Filho fez uma reflexão sobre a sociedade. "Que crueldade meu Deus! No que estamos nos transformando? Que exemplos estamos dando para as novas gerações? Tudo muito triste. Ex-cidade maravilhosa". A escritora e desembargadora Andrea Pachá também se pronunciou: "O Rio de Janeiro não continua lindo. Não há beleza que conviva com a selvageria que mata um jovem de 25 anos que ousa cobrar o seu salário. Luto interminável".

O Governador do Rio Cláudio Castro disse que a morte de Moïse Kabamgabe não ficará impune e prometeu rigor na investigação. "O assassinato do congolês Moïse Kabamgabe não ficará impune. A Polícia Civil está identificando os autores dessa barbárie. Vamos prender esses criminosos e dar uma resposta à família e à sociedade. A Secretaria de Assistência à Vítima vai procurar os parentes para dar o apoio necessário", escreveu Castro no Twitter.

"Gostaria de pedir desculpas em nome da população da minha cidade e, até mesmo, da população brasileira. Todos nós estamos indignados com o que aconteceu. Estamos do lado de vocês. Este não é um retrato do povo brasileiro. A Prefeitura do Rio não vai poupar esforços para auxiliá-los no que precisarem. Vamos apoiar vocês para que se faça justiça e esse crime não passe impune", disse o prefeito.

Além disso, Paes colocou a estrutura da Prefeitura do Rio à disposição dos familiares para que recebam todo o apoio necessário. Estiveram presentes no encontro os secretários de Assistência Social, Laura Carneiro; de Cidadania, Renato Moura; e de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Entenda o caso

Moïse Kabagambe, que entrou no Brasil como refugiado, em 2011, teve as mãos e os pés amarrados e foi espancado com um porrete de madeira até a morte. Uma perícia no corpo de Moïse indica que a causa da morte traumatismo do tórax com contusão pulmonar e também vestígios de broncoaspiração de sangue. O documento revela lesões concentradas nas costas e o tórax aberto, com os órgãos dentro.

A reportagem confirmou os mandados através do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Os três já estão detidos na delegacia que investiga o caso.

O DIA divulgou, Conformedivulgou, o trio de agressores foi identificado pelo proprietário do quiosque Tropicália, onde ocorreu o crime, através de apelidos . O proprietário, que não estava no local no momento das agressões, cedeu as imagens do circuito de câmeras para a polícia e não teve participação no crime, de acordo com a polícia.

Belo e Tota trabalhavam em barracas na areia da praia; Dezenove era funcionário do quiosque vizinho. Os três teriam agredido Moïse, que já estaria embriagado, após o congolês tentar pegar mais cerveja da geladeira do Tropicália. Ele havia sido dispensado do trabalho no mesmo quiosque cinco dias antes, após ficar embriagado no turno do serviço, segundo o proprietário. Desde o dia 20, no entanto, ele trabalharia no quiosque vizinho.

Apesar disso, a família afirma que a briga teria começado após ele cobrar diárias atrasadas. A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime e as investigações continuam.