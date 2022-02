Praia de São Conrado - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Praia de São ConradoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 07:59 | Atualizado 02/02/2022 12:52

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta quarta-feira (02) , as buscas por um homem que desapareceu no mar de São Conrado, na Zona Sul do Rio. Ele e a mulher passeavam pela orla, na Avenida Niemeyer, com dois cachorros, na tarde desta terça, quando os animais caíram das pedras e o casal tentou resgatá-los. Horas depois, a mulher foi encontrada sem vida pelos bombeiros. Os animais sobreviveram e foram retirados da água pelas equipes.