Programa de estágio com foco na diversidade - Pexels

Programa de estágio com foco na diversidadePexels

Publicado 02/02/2022 12:39

Rio - Está sendo lançado hoje o Programa de Estágio 2022 da GE do Brasil, que este ano terá foco em diversidade e inclusão. Ao todo, a companhia vai oferecer 40 vagas nos seus negócios de Healthcare, Hydro, Wind, Power Conversion, e Gas Power, para alunos de Engenharia, Administração, Economia e Contabilidade - com formatura marcada para julho de 2023. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 deste mês no link 'Programa de Estágio GE 2022' no site /www.ge.com/. O escritório da GE no Rio fica na Av. República do Chile, 330 - Centro, mas todo o processo de seleção será online.

“A GE está avançando na jornada de inclusão e diversidade e é importante trabalharmos em várias frentes, sendo uma delas a entrada de jovens talentos. Viemos conversando desde 2020 com empresas que fizeram programas semelhantes para ouvir e aprender com a experiência delas. Em paralelo, trabalhamos com a Bettha Consultoria para que nos apoiasse no desenho de um programa que olhasse nossas necessidades em termos de negócio, mas que traga representatividade de nossa sociedade. Assim, nosso objetivo é atrair uma população mais diversa”, conta Genésio Neto, líder do Programa de Estágio e responsável pela área de Aquisição de Talentos para a América Latina.