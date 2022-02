Moïse Kabamgabe - Divulgação

Moïse KabamgabeDivulgação

Publicado 02/02/2022 09:13 | Atualizado 02/02/2022 12:24

fotogaleria Rio - O assassinato brutal do congolês Moïse Kabagambe , no Quiosque Tropicália da Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 24 de janeiro, foi noticiado em diversos veículos internacionais. O jovem, que entrou no Brasil como refugiado, em 2011, teve as mãos e os pés amarrados e foi espancado com um porrete de madeira até a morte.

O jornal americano "Washington Post" chamou a atenção para as possíveis relações do crime com questões raciais e um sentimento anti-imigrante. "Mesmo em um país acostumado a espasmos aleatórios de extrema violência, a suposta selvageria do espancamento deixou muitos brasileiros chocados e sem respostas".



O francês "Le Figaro" ressaltou que a morte do imigrante "provocou indignação no Brasil" e citou os famosos que homenagearam Moïse, entre eles, o cantor Caetano Veloso

O jornal português "O Observador" destacou a campanha #JustiçaParaMoïse, que pede a punição dos envolvidos na morte do congolês.



O site do "Congo L'Interview" também repercutiu o caso, com o título: "Brasil: um jovem congolês é espancado até a morte no oeste do Rio de Janeiro". Outro veículo de imprensa do país natal de Kabagambe, o site "Electionnet", destacou o protesto da família do jovem, que demanda explicações.



Entenda o caso

Moïse Kabagambe, que entrou no Brasil como refugiado, em 2011, teve as mãos e os pés amarrados e foi espancado com um porrete de madeira até a morte. Uma perícia no corpo de Moïse indica que a causa da morte traumatismo do tórax com contusão pulmonar e também vestígios de broncoaspiração de sangue. O documento revela lesões concentradas nas costas e o tórax aberto, com os órgãos dentro.

A reportagem confirmou os mandados através do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Os três já estão detidos na delegacia que investiga o caso.

Belo e Tota trabalhavam em barracas na areia da praia; Dezenove era funcionário do quiosque vizinho. Os três teriam agredido Moïse, que já estaria embriagado, após o congolês tentar pegar mais cerveja da geladeira do Tropicália. Ele havia sido dispensado do trabalho no mesmo quiosque cinco dias antes, após ficar embriagado no turno do serviço, segundo o proprietário. Desde o dia 20, no entanto, ele trabalharia no quiosque vizinho.

Apesar disso, a família afirma que a briga teria começado após ele cobrar diárias atrasadas. A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime e as investigações continuam.