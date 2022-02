Covid-19 - Reprodução

Publicado 02/02/2022 17:32 | Atualizado 02/02/2022 18:34

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quarta-feira, 18.200 novos casos de covid-19 e 48 mortes nas últimas 24 horas. Até o momento, o estado tem 1.790.994 casos confirmados e 69.970 óbitos pela doença, as informações foram divulgadas no painel de monitoramento estadual.

O número de pessoas recuperadas da doença nas últimas 24 horas foi de 14.172. No total, 1.629.902 pessoas se curaram do novo coronavírus. A taxa de letalidade do vírus também vem apresentando queda nos últimos 15 dias, reflexo da vacinação. Nesta quarta-feira, o índice chegou a 3,91%.

No registro de novos casos, a capital foi o município com maior número. Foram, ao todo, 11.142 casos em um dia e 21 mortes. Além do município, a cidade de Niterói também teve número alto de diagnósticos com 534 novos casos.