Rio - Emília Barreto, a primeira Miss Ceará e Miss Brasil em 1955, morreu aos 87 anos de idade na madrugada desta sexta-feira. A informação foi confirmada por Eduardo Albuquerque, artista e neto de Emília, através do Twitter.

Minha avó, a Miss Brasil 1955 (a primeira do Ceará) Emília Corrêa Lima de Santa Cruz Caldas. — Eduardo Albuquerque (@microthoughts) February 4, 2022

Segundo o familiar, Emília sofreu um AVC há uma semana e sofreu complicações enquanto estava hospitalizada. "Vascularizaram o lado que ficou sem mexer, tudo certo. Mas como disse Tio Mario, seu irmão e um dos mais respeitados médicos brasileiros da segunda metade do século passado, tendo escrito o primeiro livro científico sobre AIDS no país “ocorreu o que é comum a idoso em CTI”... Com a adição de infecção e pneumonia, foi demais para Vovó, que não desejava ser intubada. Ontem de madrugada, ela faleceu", explicou ele.

Ela dizia que eu era “a alegria da família” e eu e todo mundo aceitava mas é uma grande mentira. Você que sempre foi a alegria da família, Vovó. — Eduardo Albuquerque (@microthoughts) February 4, 2022

O velório da ex-miss Brasil será neste sábado, às 10h, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. Em seguida, o corpo será levado para cremação e as cinzas serão jogadas no mar. Ela deixa seus filhos Nelson, Marília, Emília e Anna Cecília, netos Adriano, Eduardo, Frederico, Kim e Mila, afilhada Carmosa e os irmãos Mario e Caíto.

Miss Brasil e Miss Ceará

Emília Barreto foi a primeira miss Ceará e a segunda mulher a ser eleita Miss Brasil, em 1955. Ela ficou entre as 15 semifinalistas do concurso Miss Universo, realizado em Long Beach, Estados Unidos. Na época, quem levou a melhor foi a sueca Hillevi Rombin. .