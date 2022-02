Motociclista de 21 anos foi preso durante a operação - Reprodução

Publicado 04/02/2022 17:48

Rio - Um homem identificado como Renan Rocha, 21 anos, foi preso durante operação que visa coibir grupo responsável por promover manobras arriscadas com motocicletas em ruas e rodovias de Teresópolis. A ação, que cumpriu mandados de busca e apreensão, foi realizada nesta sexta-feira por uma equipe da 110ª DP (Teresópolis) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a 110ª DP, o jovem foi indiciado 90 vezes por exibir perícia em manobra na via pública; 90 vezes pelo crime de falta de habilitação; perigo a vida de outra pessoa e incitação para prática de crime.



A operação teve como objetivo apreender veículos e objetos, além de coletar informações sobre a origem do dinheiro obtido para compra de motos, carros e abertura de lojas. Na casa do jovem, foram apreendidas roupas falsificadas e drogas.



O suspeito foi preso em flagrante. Ele estava sendo investigado por realizar manobras arriscadas com sua motocicleta. Segundo as informações, ele não possui carteira de habilitação. Em uma de suas redes sociais, são publicados diversos vídeos das acrobacias para seus 211 mil seguidores. Durante uma manobra, ele quase causou um acidente com um caminhão numa rodovia. CONFIRA:



