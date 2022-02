O fugitivo é Ademilson Alcides de Souza, de 44 anos - Reprodução de imagem

Publicado 04/02/2022 16:40

Rio - O preso que escapou na última quarta-feira do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, durante atendimento médico foi recapturado em Vila Velha, no Espirito Santo, nesta sexta-feira. A prisão de Ademilson Alcides de Souza, de 44 anos, fez parte de uma ação conjunta da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) com a Polícia Penal do estado vizinho.

Alcides passava por atendimento de hemodiálise em decorrência de um problema renal crônico no hospital da rede pública, quando conseguiu escapar de agentes que faziam sua escolta. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os Policiais Penais fluminenses já estavam em deslocamento para o Espírito Santo e encaminharam as informações sobre o possível paradeiro do interno para a equipe policial do estado vizinho realizasse o monitoramento.

Assim que receberam a informação, os agentes da Recap foram ao encontro do criminoso e conseguiram sua captura. Ademilson voltará ao sistema prisional do Rio, ainda nesta sexta-feira, onde receberá as sanções disciplinares cabíveis, informou a Seap.

Em nota, a secretaria esclareceu que a conduta dos policiais penais responsáveis pela escolta do interno, no momento da fuga, está sendo apurada pela Corregedoria do órgão. "Com todo o rigor", finalizou a pasta.